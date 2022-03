Sorpresivo sincericidio de Catherine Fulop sobre su relación con Mica Viciconte: "Es asquerosa y me la gané"

Risas, llantos, nervios. Fueron muchas las emociones que vivió Catherine Fulop desde que comenzó su participación en MasterChef Celebrity 3. Sin embargo, lo que más destaca la participante, es el buen vínculo que logró mantener con sus compañeros.

“A Mica Viciconte me la gané porque es asquerosa y odiosa”, comenzó diciendo la hija de Oriana y Tiziana, frutos de su relación con Ova Sabatini, en su paso por Cortá por Lozano.

Además, Fulop recoció que la forma de ser de Viciconte es parecida a la de una de sus hijas: “Es odiosa como mi hija Oriana y ella me la recuerda”, remarcó, entre risas.

Cathy fue eliminada del ciclo de Telefe en la última gala donde no pudo contener las lágrimas al despedirse de todos: “Me divertí un montón, aprendí, y me encantó la rigurosidad de cada uno de ustedes”, expresó, al dirigirse a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui

Y cerró, a corazón abierto: “Lloro, pero de emoción de haber venido a un maravilloso programa en el que ustedes hacen un esfuerzo increíble junto a esta belleza de gente, que desde casa no se ve”.