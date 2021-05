Sorpresivo reto de Damián Betular a Gastón Dalmau en MasterChef: "Dejá de lloriquear y ponete a trabajar"

Gastón Dalmau fue sorprendido por Damián Betular en medio del desafío del día luego de que este lo retara sin filtros. El jurado de MasterChef llamó la atención al actor de 37 años durante la noche del martes: “Ya me tenés cansado con el no sé si llego”.

Todo comenzó cuando el cocinero se acercó a la cocina del participante. “Estoy salteando panceta para el plato salado. Quería hacer huevo frito pero no sé si llego para ponerle arriba”, dijo el ex Casi Ángeles y fue allí cuando el pastelero reaccionó: “En esa misma sartén que tenés echas los huevos y te los olvidás”.

"Ya me tenés cansado con el no sé si llego. Dejá de lloriquear y ponete a trabajar". G-plus

Durante la emisión del programa de Telefé, Dalmau expresó entre risas y con humor “Damián no me aguanta más, ya lo sé” y Betular agregó con firmeza: “Dejá de lloriquear. No me cuentes más lo que tenés. Ponete a trabajar”. El chef argentino es uno de los más difíciles a la hora de conquistar su paladar.

Más sobre este tema Damián Betular mostró cómo es el detrás de escena de MasterChef Celebrity 2

Gastón viene peleando su puesto en el certamen de cocina y cada gala es un duelo en el que vale todo, incluso la llamada de atención contundente que cualquiera de los jurados pueda darles a los competidores. En este caso sucedió así y el actor acató sus órdenes sin dudarlo.