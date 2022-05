La mamá de Tini Stoessel tuvo un sorpresivo gesto con Rodrigo de Paul tras los rumores de enojo por el romance

A poquito de que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel finalmente confirmaron su romance, los rumores de crisis de pareja ya revolotean cerca de la pareja.

Tras la versión de distanciamiento entre ambos que involucra a China Suárez, la madre de la cantante, Mariana, le dedicó a su yerno un gesto que llamó la atención.

En medio del rumor que desliza que la familia de Tini estaría disgustada por cómo se está dando la relación del futbolista con su hija, dejó en claro que con él está todo bien.

EL GESTO DE LA MADRE DE TINI STOESSEL CON RODRIGO DE PAUL

"El like de la mamá de Tini a Rodrigo de Paul... No se siguen pero ella le mandó like", contó Juariu junto a las capturas de Instagram que ilustran el "me gusta" de Mariana en una foto del futbolista en la cancha.

¡Hubo acercamiento!