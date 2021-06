Sorpresiva revelación de Paula Varela sobre la separación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré: "Lo dejó ella porque no lo aguantaba más"

El proyecto de vida que Laurita Fernández había encarado junto a Nicolás Cabré se terminó a principios de mayo, y en su momento la conductora de El club de las Divorciadas le había contado a Ángel de Brito: "Vaníamos con muchas diferencias, pero terminamos bien. Sentimos que lo mejor era tomar caminos diferentes".

De ahí que la duda estaba en saber quién tomó la drástica decisión de separarse tras tres años juntos, más allá de que la propia Laurita había aducido que "tuvieron energías diferentes". Entonces, Paula Varela aclaró el asunto en Intrusos: "Lo terminó dejando ella a Cabré porque no se lo aguantaba más. Ahora se la ve muy feliz y contenta. Parece que no se lo aguantaba más porque era muy pesado".

Acto seguido, la panelista le auguró un prometedor futuro a la artista: "A Laurita le pregunté por los rumores con Cachete Sierra, me lo negó y le creí. Para mí, ahora Laurita va a ir por otro nivel, tiene que volar más alto".

Por otra parte, en una entrevista con Ciudad, Laurita Fernández había contado cuánto la había ayudado el equipo interdiciplinario de profesionales de su talk show, en especial el psicólogo Gabriel Cartañá: "Cuando me llegó la propuesta ellos no sabían que estaba atravesando una separación, se los conté después. (...) Y no es que me ayudaron a cerrar la historia, porque fue todo en buenos términos, sino que me ayudaron a atravesar el después".