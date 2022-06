Sorpresiva revelación de Chanchi Estévez sobre la vida sentimental de Locho: "Él decía que tenía una novia en Córdoba"

Luego de abandonar El Hotel de los Famosos, Chanchi Estévez habló de las repercusiones que generó su participación en el reality de eltrece y dio que hablar al hablar de la vida sentimental de Locho Loccisano.

“Locho decía que tenía una novia en Córdoba. Yo hablaba con él, hablaba mucho”, comenzó diciendo el exparticipante en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

“No tengo mala onda con Locho ni nada, lo que digo es que él jugó y nosotros también jugamos”, agregó, dejando en claro que no tenía nada personal con el animador, después de que varios fanáticos no vieran con buenos ojos su forma de tratar al joven.

Cabe recordar que Locho se mostró muy cómplice con Majo Martino en su estadía en el programa y los rumores sobre que esa química habría escalado un paso más tras finalizar las grabaciones suenan con más fuerza con el correr de los días.