Sorpresiva reacción de Martín Salwe ante el pedido de disculpas de Emily Lucius a Locho Loccisano

Luego de haber sido eliminada de El Hotel de los Famosos, Emily Lucius le pidió disculpas a Locho Loccisano por cómo lo trató en el reality y Martín Salwe, con quien vive n romance y también fue muy cuestionado, tuvo una reacción que llamó la atención.

Todo comenzó cuando en medio de una movida para pedir su cancelación en las redes sociales, la influencer decidió emitir un pedido público de disculpas dirigido a Locho con el objeto de aligerar los duros mensajes que recibe a diario.

"Me equivoqué, no fue de mala leche, y por eso acá estoy dando la cara y pidiendo disculpas. Ya hablé con Locho, pero hacer pública mis disculpas es lo que siento que corresponde, porque pública fue también la forma en la que dudé de él. Lamentablemente no pude comunicarles esto antes, ya que debía cumplir con el contrato que firmé”, dijo Emily.

CÓMO REACCIONÓ MARTÍN SALWE ANTE EL PEDIDO DE DISCULPAS DE EMILY LUCIUS

El notero, que vivió un romance con Emily en la casa, compartió a través de sus stories de Instagram su descargo.

Y sumó significativos emojis: corazones rojos y las manitos que aplauden en señal de aprobación.

Además, comentó el posteo con varios corazones rojos.