Sorpresiva acusación de Juanse sobre su eliminación de MasterChef Celebrity 2: "Extraviaron mis recetas"

A días de haber quedado eliminado de MasterChef Celebrity 2 (Telefe), Juanse habló a fondo sobre su participación en el certamen culinario y aseguró que una situación hizo que perdiera el equilibrio en la gala de eliminación provocando su partida.

"Quiero hacer una denuncia: me extraviaron mis recetas... No creo que haya sido un hurto, voy a decir que se extraviaron. ¿Vos viste el primer plato que entregué? Ese primer plato fue como cuando despega una nave y está lista para llegar a la estratósfera. Lamentablemente, esa instrucción que yo había diseñado para ganar, porque yo fui a ganar, quedó trunca", aseguró el músico en diálogo con Verónica Lozano en Cortá por Lozano (Telefe).

Además, reflexionó sobre las consecuencias que generó esa situación y aseguró que le costó mucho seguir adelante sin su librito guia: "No puedo decir mucho, tampoco voy a mentir. Solo sé que se puede recurrir a los tapes que están a la vista de todos y ver el seguimiento de las recetas. No quiero decir que eso desequilibró todo, pero... Haber perdido mis recetas me descolocó. A mí eso me tiró para abajo. Es como cuando te roban las tapitas de las ruedas del auto: yo tenía cuatro de metal y, de repente, una pasó a ser de plástico y no sé dónde me la cambiaron".

Y se despidió lanzando una enigmática frase que explicaría por qué habría ¿extraviado? sus recetas. "En Ratatouille (la película) está la respuesta a qué pasó con mis recetas", cerró, misterioso.