La sorpresa de Pampita por el insólito inconveniente que tuvo Locho Loccisano en el Hotel de los Famosos: "¿Tomaste sol?"

Tras acercarse a la gerencia para hablar con los huéspedes del nuevo desafío, Pampita quedó sorprendida en El Hotel de los Famosos al verlo a Locho Loccisano.

“¿Qué tal Locho? ¡Qué color! ¿Estás tomando sol?”, le preguntó la conductora del reality show al participante tras verlo con un tono de piel caribeño.

Entonces, Locho le contó: “Me puse mal el autobronceante y me quedé dormido. Me copa el este color pero hay que sacárselo de las manos, parece que tengo un problema”.

PAMPITO CONTÓ EL GESTO QUE TUVO PAMPITA CON LOCHO LOCCISANO EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Pampito reveló que Pampita tuvo un buen gesto con Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos luego de que se salvara de quedar eliminado en la H y se viviera un momento de tensión entre los participantes.

Es que desde el que influencer entró en el reality show, todos sus compañeros complotaron en su contra y, si bien fue un momento que no salió al aire en el programa, la modelo habría intervenido.

"Les habló a todos y lo defendió un poco a Locho porque es tan evidente lo que están haciendo todos contra él". G-plus

“Les habló a todos y lo defendió un poco a Locho porque es tan evidente lo que están haciendo todos contra un pibe y es un poco desparejo”, contó el periodista en Mañanísima, luego de que sí se vieran al aire la defensa del Chino Leunis.