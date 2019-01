El regreso de Soledad Silveyra (66) al teatro junto a Facundo Arana, con quien protagoniza Cartas de amor a lo largo de la Costa Atlántica, fue la excusa para que, en una extensa entrevista, la actriz se refiriera a su paso por el jurado del Bailando. En diálogo con La Nación, Solita confesó: “En el jurado, lo que pasó es que Moria Casán y Nacha Guevara se aliaron y yo era el patito feo al lado de esas tremendas mujeres -sobre todo Nacha, que es de una perfección incalculable-. Así que muy bien no la pasé. De todo queda un aprendizaje, qué vas a hacer”.

Luego, Silveyra completó sobre su experiencia de tres años en ShowMatch y volvió a apuntar a Moria: “Trataba de jugar la comedia con eso del trago y después se me volvió en contra. Me gritaron 'borracha' por la calle y casi me muero. Una de mis nietas me preguntó si era verdad que yo tomaba tres negronis. Entonces, lo frené y cuando entró Pampita fue un alivio maravilloso, porque se llevaba todas las cámaras y estaba feliz. Es un reality, hay que pegarse un poco y yo soy flojita en eso, no tengo la habilidad de Moria, me gusta la paz, la armonía, bonhomía. Mucha gente me dice por qué no vuelvo”.

Solita, Soledad, Sol, promocionate junto a tu compañero de rubro teatral, no me nombres si la pasaste pésimo, no tendrías que haber venido a INTRUSOS cuando lo conduje y cuando terminó la nota, acercarte y decirme al oído #HiceActing #EsaPsicopateada berreta (cont) — Moria Casán (@Moria_Casan) 26 de enero de 2019

hacela con otra mami y agradecé que gracias a @nachaguevara y a mí lograste sobresalir con tu obvia performance de víctima... — Moria Casán (@Moria_Casan) 26 de enero de 2019

Algo me queda claro #SosMalaActríz #NuncaTeCreíNada #Mové tus zonas oscuras en el psicólogo o psiquiatra y dejá de joder con @nachaguevara y conmigo #hablá de tu presente, dejá de colgarte del último éxito que te hizo sentir mimada... — Moria Casán (@Moria_Casan) 26 de enero de 2019

Entonces, la conductora de Incorrectas salió furiosa al cruce de su colega a través de Twitter: “Solita, Soledad, Sol, promocionate junto a tu compañero de rubro teatral, no me nombres. Si la pasaste pésimo, no tendrías que haber venido a Intrusos cuando lo conduje yo y cuando terminó la nota, acercarte y decirme al oído ‘hiceacting’. Esa psicopateada berreta hacela con otra, mami. Y agradecé que gracias a @nachaguevara y a mí lograste sobresalir con tu obvia performance de víctima...”. Y continuó picante: “Algo me queda claro. Sos mala actríz, nunca te creí nada. Mové tus zonas oscuras en el psicólogo o psiquiatra y dejá de joder con @nachaguevara y conmigo. Hablá de tu presente, dejá de colgarte del último éxito que te hizo sentir mimada...”. Y cerró: “Bye, Sol atravesada por el eclipse. Celebrá con tetrabrik”.

A pesar de todo, Silveyra hizo caso omiso a las duras palabras de Casán y apostó por la reconciliación: “¡Moria, te invito al teatro! ¡Tené un poco de sentido del humor @Moria_Casan, somos grandes mi querida. ¡Con afecto a pesar de tus palabras!”.

Moria te invito al teatro!!!!

Tené un poco de sentido del humor @Moria_Casan, somos grandes mi querida. Con afecto a pesar de tus palabras! — Soledad Silveyra (@valientesoledad) 27 de enero de 2019

Lejos de conciliar, el lunes Moria Casán aprovechó su programa para comentar que le envió un misterioso regalo al teatro a Soledad Silveyra y también volver a golpear con su lengua karateka: “Para mí es mala persona". Pero al final, Moria apeló a su sarcasmo para bajarle el tono a la disputa con Solita: "Lo de que sos mala actriz y mala persona es acting”, término similiar (el "es acting") al que utilizó en confianza su colega cuando la visitó en Intrusos, en la época en que la diva condujo el histórico ciclo de América.

¿Continuará?

Solita, patito feo, solicienta. Sentido del humor es el que me sobra. No viste que cierro deciendo que brindes con #TETRA. Thanks por invitación al teatro, a ver si te voy a ver y te transformas en calabaza ja. Estoy con NACHA estallando de risa en MDQ, frente al mar. (cont) — Moria Casán (@Moria_Casan) 27 de enero de 2019