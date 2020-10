Soledad Pastorutti contó cómo es la crianza de sus hijas: "Les pido que vayan al barro, no importa la ropa y que vengan todas mugrientas"

Aunque Soledad Pastorutti (39) goza de una gran carrera como cantante, eligió continuar viviendo en Arequito, el pueblo donde nació y que fue su cuna artística. Allí vive con su marido Jeremías Audoglio y con sus hijas Antonia (9) y Regina (6), a quienes les inculca una educación lo más parecida a la que tuvo.

“Mi abuela siempre fue de apañarme, yo siempre llegaba de jugar al fútbol con mis primos varones, toda llena de barro, trepaba los árboles. Yo crío así a mis hijas. Yo las cargo porque les digo ‘ustedes no saben ni trepar un árbol’”, contó la cantante, divertida en Almorzando con Mirtha Legrand.

También La Sole confesó que tiene el problema de muchos padres con la tecnología. “No sé cómo sacarles los aparatos, están todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotras con las giras es difícil por las horas y horas arriba de un micro. Tenemos que inventar cosas”, aseguró.

"El otro día Antonia me dijo ‘¿vamos a trepar un árbol, mamá?’ y yo me fui hasta allá arriba, recompetitiva, y me miraban desde lejos y me decían ‘¡baja!’". G-plus

“El otro día Antonia me dijo ‘¿vamos a trepar un árbol, mamá?’ y yo me fui hasta allá arriba, recompetitiva, y me miraban desde lejos y me decían ‘¡baja!’”, contó la cantautora con humor. “Les digo ‘vayan al barro, ensúciense, no importa la ropa, vengan todas mugrientas’”, cerró Soledad Pastorutti sobre la crianza de sus hijas.