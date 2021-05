Soledad Fandiño reveló los problemas de comunicación que tenía con René Pérez: "Imaginate si yo le decía ‘che, bancame un toque’"

Aunque están separados hace más de tres años, Soledad Fandiño mantiene una excelente relación con su ex René Pérez. Cuando Claribel Medina visitó Es por ahí, el ciclo que ella conduce con Guillermo Andino, la animadora contó los inconvenientes que tenía con el rapero por las expresiones y palabras que no entendían uno del otro.

“Al principio de la relación me pasaba que me preguntaba dónde estaba tal cosa y ahí yo le decía ‘René, fíjate en el cajón del placard’. Ahí él me decía ‘¿en dónde?’. Le repetía y me preguntaba qué era eso”, contó, divertida sobre la reacción que tenía el boricua.

“Ellos dicen ‘el gabetero del closet’. Imaginate si yo le decía ‘che, bancame un toque’”, aseguró Soledad, con humor mientras Claribel, que también es puertorriqueña hacía una observación sobre el hijo que la actriz tuvo con el ex Calle 13. “Tu nene tiene acentito de boricua”, le dijo sobre Milo (6)… ¡y ella le dio la razón! “Me dice ‘bótalo tú, mamá. ¡Bótalo!’”, contó Soledad Fandiño, risueña.