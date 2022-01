Soledad Aquino habló sobre la muerte de Santiago, el bebé que esperaba con Marcelo Tinelli: "Tenía 8 meses de embarazo"

Recuperada de salud tras haber estado siete meses internada, Soledad Aquino abrió su corazón y recordó la muerte de Santiago, el bebé que esperaba con Marcelo Tinelli, a sus 24 años.

La mamá de Cande y Mica Tinelli contó que cuando estaba transitando el octavo mes de su embarazo su bebé en camino falleció.

"A los 24 años, con 8 meses y 20 días de embarazo, perdí a mi hijo", contó, a corazón abierto, en diálogo con la revista ¡Hola! Argentina.

SOLEDAD AQUINO RECORDÓ CUÁNDO PERDIÓ A SU BEBÉ

La expareja de Marcelo describió el momento en el que supo que su bebé en camino no se encontraba bien, antes de que la llevaran al hospital y que le dieran la devastadora noticia.

"Estaba manejando y tuve un desprendimiento de placenta. Cuando me llevaron al sanatorio, ya había perdido cuatro unidades de sangre, que es muchísimo. Me desmayé, estuve un mes en terapia intensiva y mi hijo murió. En ese momento, recibí muchas transfusiones y contraje hepatitis C, un virus desgraciado que me amenazó toda la vida", cerró.