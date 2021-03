Sol Pérez recordó un trágico hecho de su infancia cocinando ranas en MasterChef: "Tenía un sapo de mascota"

Este domingo, la gala de eliminación de MasterChef Celebrity planteó a los participantes un objetivo en común: cocinar ranas, algo que Sol Pérez no se tomó para nada bien. La modelo explicó a lo largo del ciclo que de pequeña tuvo un sapo como mascota al que llamó “Croqui“, pero un hecho trágico se lo arrebató y eso la puso por demás nerviosa.

En su estación de trabajo, Sol recibió la visita de Germán Martitegui y Damián Betular, quienes le dieron las instrucciones para cocinar un plato muy exigente. Sin embargo, los jurados notaron que había algo malo cuando vieron que la ex Chica del clima tenía reticencia a trozar la rana y entonces le explicaron paso a paso cómo hacerlo.

Frente a la cámara, Sol explicó que le daba impresión “sacarle las gambas a Croqui” y que eso la detenía, pero no fue sino frente al jurado que contó la triste historia que vivió de niña. “En un momento me daba pena. Yo tenía un sapo que se llamaba ‘Croqui’ y que lo llamabas y venía; y me daba impresión, pero en la competencia ya no me importaba nada”, sentenció la modelo.

Luego, Sol contó que , sin querer, su abuela le cortó las patas al sapo y sorprendió al jurado, que creía que la historia tenía final feliz. “Pensé que terminaba bien el cuento”, le señaló Betular.

“Vinimos del colegio y preguntamos dónde estaba ‘Croqui’ y nos dijeron que le habían cortado las piernas y murió”, concluyó la participante.