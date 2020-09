Sol Pérez contó por qué retomó la carrera de derecho: "Me da la tranquilidad de decir 'yo también tengo un título'"

Este domingo, Almorzando con MIrtha Legrand tuvo una mesa realmente variopinta en la que Juana Viale fue descubriendo detalles inéditos de todos los comensales. Entre todas las primicias, Sol Pérez dio la nota revelando que durante el aislamiento decidió retomar la carrera de derecho en la UBA con muy bueno resultados.

Fue Gabriel Oliveri el que contó en la mesa que la modelo se sacó un 9 en la facultad antes de ir al almuerzo. "Me anoté de nuevo para terminar y justo rendí el primer parcial antes de venir y me saqué 9. En realidad siempre me quedó la idea de que no pude terminar por el trabajo y cuando empecé a hacer la conducción en el Canal 26, no en el inicio pero sí cuando se realizaron otras incorporaciones, se me empezó a cuestionar por qué estaba", explicó Pérez, en clara referencia a la irrupción de Romina Malaspina en esa señal.

"Lo hago porque yo quería terminar la carrera pero también me da la tranquilidad de decir 'yo también tengo un título si es lo que vos necesitás'. Cuántos conductores hay que no terminaron siquiera el secundario; y no se les pregunta a los hombres pero a la mujer se la cuestiona por todo", dijo Sol, que contó que siempre le gustó el derecho penal tributario como rama para ejercer.