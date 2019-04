Sofía Zámolo se quebró al relatar fuertes experiencias paranormales con su familia: "Siento cosas..."

La panelista de Incorrectas contó al aire una serie de episodios que vivió con sus seres queridos y no pudo evitar las lágrimas.

Sofía Zámolo (36) protagonizó un momento muy emotivo en Incorrectas, mientras Moria Casán y sus panelistas debatían sobre las experiencias paranormales que los famosos vivieron con sus seres queridos.

Luego de escuchar un relato de Gustavo Yankelevich sobre la conexión que siente con su hija Romina Yan, Zámolo contó que ella también vivió experiencias especiales: “A mí me pasó, siento cosas...”, aseguró y no pudo evitar emocionarse.

Con lágrimas en sus ojos, Sofía confió: “Me pasó con mi papá… y con una situación que vivimos hace poco, algo familiar. Lo soñé a mi hermano, que está vivo, hablando conmigo, y al otro día pasó una situación muy delicada familiar con mi hermano”.

"Perdí un hermanastro en un accidente. Ese día mis papás me dijeron que me quede durmiendo.Y yo soñé que estaba en el cementerio con mi hermanastro, Carlos María. Lo soñé y después pasó todo tal cual al otro día" G-plus

Después, contó en detalle la experiencia que vivió con su abuela: “Me pasó esa conexión también con mi abuela cuando murió. La casa de mi papá tenía una pared llena de platos ingleses, que no tenía conexión con el cuarto de mi abuela. Y cuando ella fallece se caen todos los platos y del ruido se despierta mi papá. Cuando la fue a ver mi abuela se acababa de caer porque había tenido un infarto”.

La modelo también relató otra situación que tuvo lugar en su infancia y la marcó: “Aparte de un hermano (Federico, que murió a los 16 años), perdí un hermanastro en un accidente. Ese día mis papás me dijeron que me quede durmiendo y no vaya al colegio porque había pasado algo. Y yo soñé que estaba en el cementerio con mi hermanastro, Carlos María. Lo soñé y después pasó todo tal cual al otro día”.

