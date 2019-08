Sofía Zámolo increpó en vivo a Stefy Xipolitakis, luego de que deslizara que Javier Naselli es gay

Stefy Xipolitakis reveló que Vicky encontró fotos de hombres desnudos en el celular de Javier Naselli. “Yo no sé su sexualidad, y tampoco me interesa. Ahora, si es gay espero que salga rápido del clóset porque le va a hacer bien a él. Y si no lo es, espero que trate mejor a su próxima pareja", disparó en Incorrectas. Y Sofía Zámolo le salió al cruce.

"Más allá de todo, te banco que defiendas a tu hermana, pero meterse con la sexualidad del papá de tu sobrino... Hay que tener un poco más de cuidado. Meterse en algo que quizá él no quiere contar. Estás hablando del papá de tu sobrino, podés cuidarlo", la increpó la modelo a su compañera.

Indignada, Stefy retrucó: “¿Qué dije? ¿Vos defendés a alguien que le pega a las mujeres? ¿Qué querés que haga? ¿Hay algo malo en decir que llegan fotos de hombres desnudos al celular de alguien? ¿Hay algo de malo?”, se defendió la modelo.

Finalmente, Moria Casán terció en la discusión. "Tener fotos de hombres desnudos no es una infidelidad. Puede ser un vouyer", opinó la conductora del programa.

