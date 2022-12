Sofía Martínez, novia de Diego Leuco, mostró el regalo que le hizo un millonario de Qatar

Sofía Martínez, novia de Diego Leuco y talentosa periodista deportiva, viajó a Doha para cubrir el Mundial Qatar 2022 de la mano de la Televisión Pública Argentina.

En una charla con Perros de la calle, contó que un millonario qatarí, que tenía intenciones de conquistarla, le hizo un regalo, ¡en vivo! El hombre la dejó subir a su espectacular auto Lamborghini, cuando ella encontró un paquete con una figura de la copa del mundo.

Un millonario qatarí, que tenía intenciones de conquistarla, le hizo un regalo, ¡en vivo! ¿Qué le regaló? Un teléfono de alta gama. G-plus

Cuando le preguntó si era para ella y él dijo que sí; primero se guardó la réplica de la copa el mundo y después abrió el paquete. ¿Qué encontró? Un teléfono de alta gama. "Me acaban de regalar esto", dijo ella, sorprendida, mirando a cámara.

DUA LIPA SE NEGÓ A FORMAR PARTE DE LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL QATAR 2022

"Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no tuve ninguna negociación para hacerlo", comenzó la intérprete de Levitating y One Kiss.

Y continuó: "Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol".