En diciembre de 2017, y tras cinco años de amor, Sofía "Jujuy" Jiménez (28) confirmó en los medios su separación de Guillermo "Pelado" López (49). Desde entonces, la modelo y periodista no blanqueó ningún romance y continuó con su vida sentimental lejos de la exposición mediática.

"Es falso. No hay romance, ni nos estamos conociendo. De hecho, es amigo y lo conozco de antes. Me deben haber visto charlando y de ahí ya hacen un mundo". G-plus

Sin embargo, el último ejemplar de la revista Caras informó que el viernes 26 Sofía asistió a Tequila, boliche porteño en el que habría estado a los besos con Franco Masini (24), actor que tampoco oficializó un nuevo noviazgo desde su ruptura con Cande Tinelli (28).

Con la versión de incipiente romance resonando en los medios, Ciudad se comunicó con Sofía para saber si estaba comenzando una relación con Masini, y ella fue categórica con su respuesta: "Es falso. No hay romance, ni nos estamos conociendo. De hecho, es amigo y lo conozco de antes. Me deben haber visto charlando y de ahí ya hacen un mundo. Pero no", dijo Jiménez, desmintiendo sin titubeos el romance, no así su buena onda con el actor y la coincidencia en el reconocido boliche.