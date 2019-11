Sofi Morandi habló de la actitud de Julián Serrano de no apoyarla en las redes al ir al voto telefónico del Súper Bailando

Con el objetivo de defender el título de campeona que la consagró en la edición anterior del Bailando junto a Julián Serrano, Sofi Morandi volvió a dejar todo en la pista. Y si bien a mitad de camino el joven renunció (y lo reemplazó Nico Merlín, quien era el coach de la pareja), el equipo logró llegar muy lejos en el certamen. Hasta este martes.

Tras culminar el ritmo jive, Morando y Merlín quedaron enfrentados a Charlotte Caniggia y Lola Latorre en el voto telefónico. Pero la hija de Mariana Nannis logró vencer a sus contrincantes, que quedaron en el camino.

"A Juli lo conozco y es un colgado de la palmera y yo soy otra, y lo entiendo. ¿Si creo que hubiese hecho la diferencia que Julián hubiese pedido a sus seguidores que nos voten? No, para mí no". G-plus

Indagada por lo sucedido, José María Listorti quiso saber cómo tomó el tweet de Serrano, quien se mostró muy poco atento al día a día de sus excompañeros y no pidió apoyo por ellos en las redes, donde tiene millones de seguidores: "Julián te dejó colgada en el Bailando, también te dejó colgada en la conducción de STO (el ciclo de América que lideraba con Sofía), donde de un día para el otro desapareció, y además te dejó colgada porque no te apoyó desde las redes sociales. ¿En ningún momento te dolió, te enojó o te hizo ruido la actitud de Julián de irse por completo de todo?", preguntó el conductor de Hay que ver.

En ese momento, también mostraron en la pantalla gigante del estudio un mensaje que Julián compartió en los primeros minutos de este 20 de noviembre: "¡¡Recién me entero!! ¡¡¡De haber sabido que había duelo, hubiese dicho que voten!!!", rezaba el posteo que publicó tras la eliminación de la instagramer del certamen de ShowMatch.

Más sobre este tema Charlotte Caniggia sigue en carrera en el Súper Bailando: ahora eliminó a Sofi Morandi y Lola Latorre en el teléfono

Sin titubeos, la entrevistada compartió su opinión: "A Juli lo conozco y es un colgado de la palmera y yo soy otra, y lo entiendo. Hace poco hubo una fiesta de disfraces en Paraná y él estuvo hasta ayer allá, así que realmente le creo si dice ‘uy, no lo puedo creer’. Eso es algo muy de Juli. A veces llegaba y preguntaba si el ensayo no era en los estudios de La Corte y le decíamos que no, que era un otro lugar y se confundía. Le creo. Es demasiado colgado, igual yo también soy muy colgada".

"¿Si creo que hubiese hecho la diferencia que Julián hubiese pedido a sus seguidores que nos voten? No, para mí no. Cuando dije antes que no soy lo mismo sin Juli es por el equipo que habíamos armado el año pasado, cuando nos re complotamos junto a mis fans y los de él. Pero no es que si escribía algo en Twitter íbamos a ganar. Charlotte recontra suma y es un persona súper querible por la gente. Estaba difícil", cerró Sofía, sincera.