El sobrino de Romina de Gran Hermano fulminó a Ángel de Brito por hablar del patrimonio de su tía.

Ángel de Brito mostró en LAM recibos y facturas a nombre de Romina de Gran Hermano, exdiputada y expareja de Walter Festa, quien enfrenta una causa por "corrupción y enriquecimiento ilícito".

Si bien Walter aclaró en más de una oportunidad que Romina no tiene nada que ver con esta causa, sigue en el centro de la escena por su patrimonio, que habría aumentado tras su paso por función pública.

El sobrino de la participante de Gran Hermano se enojó con Ángel por haber hablado al aire de este tema mostrando papeles -recibos y facturas- como evidencia. G-plus

QUÉ DIJO EL SOBRINO DE ROMINA DE GRAN HERMANO SOBRE ÁNGEL DE BRITO

“Lo que hizo Ángel me parece pésimo. Obvio que es una documentación y podés acceder como cualquiera, pero hacerlo público en un programa no me parece bien. Ahí, por ejemplo, aparece la dirección de mi casa porque cuando Romina vivía con su mamá estaba esa dirección”.

"Es decir, donde vivo yo actualmente, y te sentís súper expuesto. Encima no sé a qué quiere llegar con eso porque es toda información declarada. Ahora, si me decís que hicieron una investigación y encontraron cosas raras, te entiendo”.

"Habían dicho que mi tía había incrementado su patrimonio un 400%, es decir, de 0% al 400%. La cosa es así, el único patrimonio que tiene ella es un auto que se lo compró por una mezcla de ahorros, un poco de ayuda de Walter y dos préstamos que le pidió al banco. Sacó dos créditos que al día de hoy se siguen pagando”.

"O sea, es verdad lo del 400% porque es el valor del auto y su patrimonio pasó de nada a un auto, o sea de 0 a 400. También con el tema de la inflación, el vehículo aumenta todos los años, y por ende el patrimonio, pero se está diciendo cualquier cosa que nada que ver”, cerró en diálogo con la revista Pronto, enojado con Ángel y en defensa de su tía.