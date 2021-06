Sincero mea culpa de Dani La Chepi sobre las discusiones con su novio en un móvil súper tenso: "Tiene que ver con mi ex"

A poco más de un año de iniciar una historia de amor con Javier Cordone (45), un exjugador de fútbol que trabaja como conductor de camiones de residuos, Dani La Chepi (41) fue sorprendida en Flor de Equipo con la aparición de su pareja en un móvil.

Pese a que el intento de Florencia Peña fue que Dani y Javier tengan una charla amorosa, desde el "hola", todos fueron reclamos. Incluso, la instagramer y exparticipante de MasterChef Celebrity 2 terminó contando cuál es el motivo principal de sus discusiones con Javier.

"Hace 15 días que no nos vemos", disparó Dani, con humor, al verlo a su novio bajar del camión recolector y ponerse la cucaracha para comenzar la charla.

Atento a su filoso comentario, él le contestó: "Estoy contento por todo lo que dejó adentro del reality, pero le llevaba mucho tiempo estar ahí. No nos vemos nunca. Es complicado, ¡hay que seguir ese ritmo! Si no es MasterChef, es la nota o son los pibes".

Receptiva del descargo en vivo de su novio, La Chepi acotó, entre risas: "Uy, está tirando reclamos". Pero Javier se puso serio y continuó: "Le quiero reclamar un poco de cariño, que me está haciendo falta. Es complicado. Yo tengo tres pibes, ella tiene a Isabella... Son las cosas de la vida, el laburo, la familia, el covid...".

"El quilombo viene de otro lado. Se llama ex. Tiene que ver con mi ex y me hago cargo", concluyó la Chepi, receptiva de la demanda de su novio. G-plus

Comprensivo y apostando al amor de Dani La Chepi, Javier Cordone concluyó el insólito móvil: "Cualquier ex, de cualquier lado (es complicado). Soy un poco celoso. Eso puede ser".