El sincericidio de Tomás Holder sobre Juliana delante de su novio Maxi: "De Gran Hermano, Tini era mi tipo de chica"

Pese a haber sido el primer eliminado de Gran Hermano 2022, Tomás Holder demostró ser dueño de una relajada personalidad y su sincericidio sin filtros sobre Juliana Díaz, al frente de su novio Maxi Guidici, fue tan solo un ejemplo de eso.

Todo comenzó en El Debate de Gran Hermano, cuando Santiago del Moro asumió que el apostó al vínculo amoroso entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, que finalmente no terminó sucediendo.

"Yo me sumé y me tuve que bajar, porque él no la eligió nunca a Julieta. La foto de ellos dos juntos era divina", dijo el conductor del reality.

Acto seguido, Laura Ubfal acotó: "Nacho y Julieta tienen más relación que la que Julieta tiene con Marcos. Que me disculpe La Tora".

"A Nachito le quería dar Martina, La Tora, Mora... Había onda", continuó Del Moro, al tiempo de que Lucila Villar asentía sin ponerse celosa: "Y sí, está buenísimo, chicos".

EL SINCERICIDIO DE TOMÁS HOLDER SOBRE JULIANA ¡DELANTE DE MAXI!

En ese divertido marco, Santiago del Moro le preguntó a Holder: "¿A vos quién te gustó de adentro de la casa?".

Sin dudar, Tomás le contestó: "Mi tipo (de chica) era Tini. Sí, sí. Lo digo sin miedo. Pero con respeto, porque está acá Maxi".

Descolocado con la honestidad brutal de su compañero de GH, Maxi Guidici se limitó a guardar silencio.