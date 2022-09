El sincericidio de Santi Maratea al responder por qué no piensa en casarse

Santi Maratea es uno de los influencers más importantes de Argentina y con sus colectas online se ha transformado en un verdadero referente de la solidaridad, y este fin de semana sorprendió a Mirtha Legrand con sus ocurrencias.

La conductora recibió al influencer en la segunda emisión de La noche de Mirtha y agradeció poder conocerlo finalmente. “Sos amoroso y lindo”, le dijo Mirtha y cuando Maratea le contó que tiene 30 años, le señaló “No parecés”.

Cuando Mirtha le preguntó si está casado o en pareja, Maratea se mostró sorprendido por la pregunta. “Noooo. Estoy muy lejos de casarme. No sé si algún día me casaré. No sueño con eso”, le contestó.

SANTIAGO MARATEA Y SU SINCERICIDIO A LA HORA DE CONTAR POR QUÉ NO PIENSA EN CASARSE

Ante la consulta de Mirtha y el resto de la mesaza, Santi explicó más a fondo su forma de ver el casamiento. “No tengo pareja, pero tampoco pienso en el amor. Pero si tuviera pareja, no proyecto para ese lado. Siento que es muy caro (hacer) la fiesta”, dijo Maratea, haciendo reír a todos.

“Pero con la plata que juntás… ¿Cómo hacés para juntar tanta plata?”, quiso saber Mirtha. “Depende de la causa. Creo que, en un punto, el que junta la plata es la causa”, dijo Santi, que recordó que tardó 10 días en juntas dos millones de dólares para Emita.

“El secreto de las colectas es que la plata va a donde tiene que ir”, agregó Santi Maratea, en referencia a que la credibilidad que tiene por parte de sus seguidores es algo fundamental para reunir el dinero.