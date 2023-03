El sincericidio de Romina a Alfa tras su reingreso a Gran Hermano: "Mirá que había varios para entrar"

El sorpresivo ingreso de Walter "Alfa" Santiago a la casa de Gran Hermano descolocó a todos los participantes. Sin embargo, las cámaras se posaron en Romina Uhrig, quien terminó conflictivamente su vínculo con el exparticipante y quedó shockeada con su visita.

"Ay, ¡qué increíble!", dijo Alfa, ya en el interior de la casa, cara a cara con los participantes.

Más sobre este tema Desconsolado llanto de Julieta tras el regreso de Alfa a Gran Hermano 2022: "Me pongo mal porque me frustra"

Sin filtros, Romina respondió con un sincericidio: "¡Me voy a la mierda!". Luego, explicó: "¿Te acordás cuando venía alguien y Alfa decía 'me voy a la mierda'?".

"¡Me voy a la mierda!", dijo Romina, con humor y parafraseando a Alfa, que ante el ingreso de exparticipantes reaccionaba molesto. G-plus

Mirándola sonriente, Walter le retrucó: "Dale". Y la exdiputada le contestó: "No, vos lo decías. ¿Te acordás?".

Transcurridos unos minutos del ingreso de Alfa a la casa de Gran Hermano, y ante sus risitas pícaras, Uhrig fue por más: "¡Ay, Dios! Mirá que había varios (para entrar). ¿Te mandaron a hacer una misión?".

Y Alfa le contestó: "¿Preferías a otro?". Tajante, Romina concluyó: "No, a nadie".

Más sobre este tema Los memes del regreso de Alfa a Gran Hermano 2022: Romina y Julieta fueron el blanco de las bromas

ALFA REVELÓ QUÉ SINTIÓ TRAS SU REINGRESO A GRAN HERMANO

Alfa saludó afectuosamente a sus excompañeros, tras la fría y tensa despedida del adiós tras su eliminación, e ingresó al confesionario para hablar con Gran Hermano y Santiago del Moro, quien a través de una pantalla le pidió que cuente qué estaba sintiendo.

"Es muy fuerte. La casa te consume, te aplasta. Es una entidad propia, no es una casa nada más", le dijo Alfa al conductor, visiblemente movilizado.

Y continuó: "Cuando crucé la puerta se me cayeron encima dos millones de vivencias de acá adentro. El ver de nuevo a los chicos, el sentir el olor de la casa. Hay un perfume especial. Y ver las reacciones de todos".

Feliz por la oportunidad de ingresar a la casa por unos minutos, Alfa expresó: "A mi Gran Hermano me dio muchísimo. Me permitió vivir una experiencia única en el mundo, en mi vida. Ver a los chicos de nuevo me generó mucho cariño. Me dieron ganas de abrazarlos a todos".

A sabiendas de que Romina iba a quedar impactada con su visita, tras finalizar su relación de amistad, Alfa señaló, en son de paz: "¿Viste, Santi, que jugué con Romina? La agarré como cuando jugaba con ella, para que no se sienta mal. Para que no sienta que vengo a agredirla ni a pelearla. Jugué como antes. Al principio se resistió y después de rio".