El sincericidio del Pollo Álvarez tras la repercusión que generó su crisis con Tefi Russo en los medios: "La pasamos muy mal"

Luego de que quedara atrás el mal momento que atravesó el Pollo Álvarez (37) con Tefi Russo (33), a poco más de un año de pasar por el Registro Civil, el conductor reconoció que la repercusión que generó su situación personal en los medios no pasó desapercibido para el matrimonio.

Así lo reveló el propio presentador de Nosotros a la mañana en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez: “Yo fui sincero, cualquier pareja puede tener crisis, y se ve que se tomó mal y se terminó generando una bola”, comenzó diciendo.

“Acepto que me costó, pero le costó más a mi mujer porque no es del medio o no tanto. Y no la pasamos bien porque se hablaba de algo y no estábamos separados, pero por suerte ya pasó y nosotros puertas para adentro estamos muy bien”, agregó, sincero.

Más sobre este tema Pollo Álvarez habló de sus roces con Tefi Russo, a un año de casados: "Es un mal momento que se resuelve con amor"

Por último, el entrevistado les hizo frente a los rumores de inventar la crisis para renovar su contrato con el canal: “Eso es imposible o improbable. Es un absurdo, hay mucha gente que desconoce que, quienes deciden, son los gerentes de los canales en base al rating, lo económico, o lo que sea”.