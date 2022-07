El sincericidio de Nati Jota sobre su beso con Lali Espósito: "Me dio un poco de vergüenza después"

Esta semana Lali Espósito invitó a subir al escenario de su show en Santa Fe a Nati Jota, Flor Jazmín Peña, Kevsho y Mica Suárez, y sobre el cierre del recital se besó apasionadamente con cada uno de ellos ante el clamor popular.

En PH Podemos Hablar, el Pupi Zanetti habló sobre su divertida experiencia en otra función del Disciplina Show, donde Lali lo invitó a subir al escenario, cuando Andy Kusnetzoff recordó el momento que protagonizó Nati, que se encontraba entre los invitados del ciclo.

“¿Te tocó el día en que se chapó a Nati? Ella pensó que iba a ser un beso pero vos..”, preguntó Andy. “Yo la chapé. ¡La re chapé!”, dijo la influencer mientras se veía de fondo la grabación del efusivo momento.

NATI JOTA CONTÓ LO QUE SINTIÓ TRAS BESAR A LALI ESPÓSITO ANTE MILES DE PERSONAS EN UN SHOW EN VIVO

“Fuimos con las chicas de la radio a pasar el finde a Santa Fe y de paso al show de Lali, y cuando llegamos nos dijeron ‘¿Quieren subir al escenario en alguna parte?’ Era tipo para bailar, para darle un chupito a Lali, un shot. Esa era la idea”, contó Nati Jota.

Claro que lo que influencer no contaba era conque la cantante tuviera otras inquietudes artísticas. “Cuando entro, Lali me dice ‘¿Che acá da para un beso?’ y le digo ‘Pues claro’; y ahí pasó eso”, recordó la conductora.

“Te voy a decir algo... Primero que yo soy muy fan de Lali de toda la vida, de Casi Ángeles... Y segundo, que es muy hot Lali, la verdad. Así que dije ‘bueno, de una me llevo esto a la tumba’. No se notó pero me dio un poco de vergüenza después”, cerró Nati Jota sobre su comentado beso con Espósito.