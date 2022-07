El sincericidio de Melody Luz sobre las ganas de Alex Caniggia de ser padres: "Él está súper pesado con eso"

El romance de Melody Luz (25) con Alexander Caniggia (29) trascendió el ámbito de El Hotel de los Famosos, y fuera de las cámaras la parejita ya se plantea la posibilidad real de ser padres.

"Me gustaría ser mamá. Alex está súper pesado que quiere…", reconoció sin filtros la bailarina en Mañanísima (lunes a viernes de 10 a 12 por Ciudad Magazine).

Acto seguido, Melody aclaró: "Súper pesado bien. A mí me encantaría, pero al ser bailarina no son muchos los años en que una puede (trabajar). No sé… lo tengo que pensar".

Y más allá de dejar en claro que por ahora es pronto para comenzar la búsqueda del embarazo, Melody Luz bromeó por Alexander Caniggia: "A mí me gustaría tener mellizos y él es mellizo (de Charlotte Caniggia), je, je".

MELODY LUZ Y SU FUERTE DECLARACIÓN DE AMOR A ALEX CANIGGIA

Por otra parte, Melody Luz se refirió a la sorpresa que se llevó con Alex Caniggia al conocerlo en El Hotel de los Famosos.

"No entré a buscar relación y me terminé enamorando", se sinceró.

Al final, Melody Luz enfatizó: "Y mi familia ahí adentro fue Alex Caniggia".