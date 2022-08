El sincericidio de Marina Calabró sobre la posibilidad de ir al programa de Mirtha Legrand: "No creo que me inviten, pero iría"

Esta semana, Mirtha Legrand firmó contrato con canal 13, dando por hecho su esperado regreso a la televisión. Enemistada con la diva, Marina Calabró habló del regreso de la conductora a la tele y respondió si se iría a su programa.

"Vuelve la reina madre de la televisión. La negociación llegó a buen puerto", comentó la panelista en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine). Luego, Marina afirmó que se sentaría a su mesa, si la invita.

MARINA CALABRÓ HABLÓ DEL DISTANCIAMIENTO CON MIRTHA

Pampito: -¿Te sentarías en la mesa de Mirtha? A lo de Marcela Tinayre ya fuiste.

Marina Calabró: -Sí, por supuesto. Ya he limado asperezas (con Marcela), pero no creo que me inviten. Yo me sentaría.

Majo Martino: -Se tiene que reconciliar.

Marina Calabró: -Sí, porque es un afecto entrañable de la familia. Nunca entendí bien por qué estábamos tan distanciadas. Yo ahora me siento mucho más cerca.

Pampito: -¿Llorarían las dos?

Marinaa Calabró: -Ella no va a llorar por esta pavada...

Majo Martino: -¿En la de mesa de Juana Viale te sentarías?

Marina Calabró: -Sí, yo me sentaría (dijo dubitativa).

EL MOTIVO DEL ENOJO DE MIRTHA CON MARINA CALABRÓ

El año pasado, Marina Calabró recordó el malentendido que marcó el quiebre de su cercana relación con Martha Legrand.

"Un cronista le dijo que la acusé de comprar el Martín Fierro, y nunca dije eso. Mirtha me odia, Marcela Tinayre me detesta, Juanita me odia y a Nacho le soy intrascendente", le dijo a Carmen Barbieri, en Mañanísima.

Y agregó, memoriosa: "Pampito era cronista de BDV, con Ángel de Brito, y en un evento le dijo a Mirtha que yo había asegurado que ella había comprado el Martín Fierro. Y juro que no dije eso. Está la nota para respaldar. Dije que una vez se dijo que habían comprado, y que Mirtha le hizo un chiste a Carlos Rotemberg que si sabía lo compraban, y ella ni siquiera lo ganó ese año".

"Perdí una amistad histórica con Mirtha Legrand por todo eso", aseguró Marina Calabró.