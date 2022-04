El sincericidio de Marcela Tauro cuando le preguntaron si volvería a trabajar con Rial: "Con él siempre estuve peleada y volví"

A mediados de 2020, tras una fuerte discusión con Jorge Rial al aire, Marcela Tauro pegó el portazo y dejó Intrusos, tras 18 años de trabajo juntos. A más de un año del tremendo encontronazo, la periodista respondió si volvería a trabajar con el conductor.

"¿Volverías a trabajar con Rial?", le preguntó Ángel de Brito a Tauro, en su paso por LAM. Súper sincera, Marcela respondió: "A esta altura no sé, pero no quiero decir que no, porque siempre estuve peleada con él y volví a laburar estando peleada".

"Cuando él me volvió a llamar para trabajar con él, me decía barbaridades por la radio", ilustró la panelista, dejando en claro que no descarta la idea de volver a trabajar con Rial, aunque hoy no tengan la mejor de las relaciones.

MARCELA TAURO CONFESÓ QUE HABLABAN DE RIAL EN EL CHAT PARALELO DE INTRUSOS

Invitada a LAM, Marcela Tauro habló como nunca del famoso chat paralelo que había en Intrusos, en el cual no estaba Jorge Rial y del que terminó saliendo Débora D’Amato, acusada de pasarle información al conductor.

"¿Lo criticaban a Rial?", le preguntó Ángel de Brito a Tauro, quien sin vueltas asintió: "Sí, lo criticábamos también, vamos a decir la verdad. No te voy a mentir".

Teniendo en cuenta que el chat paralelo se creó durante la licencia de Jorge Rial en Intrusos y durante la conducción temporal de Moria Casán, la periodista señaló: "Cuando vuelve Rial, odiaba que tuviéramos ese chat y Débora era la informante. Yo me di cuenta de eso inmediatistamente, entonces la encaré, se ofendió y se fue del chat. Después me amigué con ella".