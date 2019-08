El sincericidio de Flor Vigna sobre su relación con Nico Occhiato: "Él me dejó tres veces"

Flor Vigna visitó el miércoles por primera vez el piso de Intrusos y se entregó a una charla íntima, donde habló de su actual relación con Mati Napp pero también reveló detalles de su comentada separación de Nico Occhiato.

“Hoy estoy muy bien con una persona que me hace muy bien, que es Mati. Tiene algo muy lindo, que le hace muy bien a todo el que tiene alrededor”, dijo sobre su coach del Súper Bailando, con quien acaba de comenzar una historia de amor.

Al referirse a Occhiato, Flor aseguró que él es una muy buena persona, con quien vivieron cinco años muy intensos. En ese momento, Marcela Tauro le comentó: “ Me parece que vos cerraste y él abrió de vuelta. ¿Viste que dijo que le hace mal ver tus fotos?”.

Y Vigna no dudó en responder: “Bueno, así como te digo que es muy buena persona, también le digo que no sea histérico. No, no. A mí me hizo mier...”.

Flor y su separación de Nico Occhiato: "Es un ejercicio el soltar, no es que apretás un botón. En un momento una dice ‘bueno, me dejás por tercera vez… vamos a intentar soltar’”. G-plus

Cuando Jorge Rial le repreguntó si su ex la había hecho mier…, ella explicó: “Sí, justamente por lo lindo que fue. Pasamos cinco años hermosos y se los agradezco. Si no hubiera tenido un duelo hubiera sido porque no valió la pena. No me acuerdo el autor que dice que el precio de vivir algo inolvidable y hermoso es extrañar. Hoy en día, elijo concentrarme en el presente y tengo a una persona que me hace bien”.

Dani Ambrosino le preguntó también por la fama de rompecorazones de Occhiato: “¿Nico es un histérico? La tirotea a Pampita, a Noelia Marzol y además te escribe a vos”.

Entonces, Flor se despachó con un sincericidio sobre sus idas y vueltas con Nico: “No, por suerte ya pasó esa etapa, fue al principio. Es un ejercicio el soltar, no es que apretás un botón. En un momento una dice ‘bueno, me dejás por tercera vez… vamos a intentar soltar’”.

“¿Él te dejó las tres veces?”, le preguntó sorprendido Rial. Con honestidad, la actriz contó: “Sí. Lo digo desde un lado muy sensible. Nico me enseñó a amarnos y también a que hay un momento en el que uno tiene que amarse a uno mismo”.