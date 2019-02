Hace cerca de cinco años que Flor Vigna (25) y Nicolás Occhiato (26) son pareja, acaso casi todas su vida adulta. El flechazo se dio tras las bambalinas de Combate, el exreality de elnueve del que surgieron ambos, y atravesó por varios períodos de distancia.

Contra viento y marea, la actriz del éxito teatral de la avenida Corrientes, Una semana nada más, y el conductor de Tenemos wifi (lunes a viernes de 18.30 a 19.30 por NET TV) siguen juntos, y en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana la bicampeona del Bailando contó con honestidad brutal cuál fue su primera impresión del instagramer. “Me pareció un banana al principio… Dije ‘¿quién es este?’”.

En ese momento, Ángel de Brito indagó: “¿Te pareció un salame?”. Y con total sinceridad, Flor admitió: “Recontra (salame)”. Instantes después, el conductor le preguntó a Vigna si Occhiato le había parecido "lindo pero bruto", parafraseando el hit de Lali Espósito junto a Thalia, a lo que ella reconoció: “¡Totalmente!”.

Para bajar el tono y reírse de sí misma, Flor comentó: “Cuando a mí me gusta alguien soy re bruta. Meto la pata, no me salen los comentarios más inteligentes cuando estoy en ese momento de que me gusta... en el que que estoy media tontuela”.

Al final, Flor Vigna concluyó: “A mí los lindos pero brutos no me duran nada, que pasen de largo. En mi caso me doy cuenta rápido y prefiero no estar con hombres así".