El sincericidio de Flor Vigna sobre su estado sentimental tras su separarse de Nico Occhiato: "Me gusta mucho alguien y no hay ojos para otra persona"

Luego de ponerle punto final a su relación con Nico Occhiato, Flor Vigna enfrentó varios rumores de romance con distintos candidatos. Sin embargo, en medio de las preguntas sobre su situación sentimental actual, la participante de La Academia se sinceró en vivo.

“Les voy a decir la verdad de la verdad. Me gusta alguien mucho que jamás se los voy a decir y no hay ojos para otra persona. No es conocido. Pero estoy bien así”, lanzó Vigna en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine).

Además, Flor fue contundente al ser cuestionada por las veces que desmintió otras historias de amor que, con el tiempo, terminaron por confirmarse: “Es cierto que cuando tenés algo que es sagrado o un amorcito, no lo vas a traer acá. No voy a decir nada”.

“Me gusta uno que no lo conoce nadie. Me gusta ese solo”, cerró, sin querer dar detalles sobre a identidad del hombre que supo conquistar su corazón, y con quien ya habría tenido un encuentro cara a cara.

¿Quién será el hombre que conquistó el corazón de Flor Vigna?