El sincericidio de Flor Peña sobre el sorpresivo final de su programa: "Sabía que tenía fecha de vencimiento"

Luego de haber anunciado el abrupto final de Flor de equipo y romper en llanto al despedirse del programa que lideró durante un año por Telefe, Florencia Peña se sinceró sobre su decisión de incursionar en nuevos proyectos.

Ante la consulta sobre si la filmación de sus dos películas tuvo que haber con este desenlace, la conductora se sinceró en una nota que dio para Intrusos: “Ese es uno de los motivos. Estoy muerta y estoy muy cansada. Cuando yo firmé este contrato, sabía que la conducción a la mañana iba a tener fecha de vencimiento, básicamente porque yo necesito actuar”.

Además, dejó en claro que no fue fácil llegar a esta resolución: “Amo mi programa. No solamente lo amo, sino que tengo una gran relación con mis compañeros, pero tengo un proyecto de teatro muy grande para dentro de poquito, tengo más cine por delante, no estoy durmiendo y estoy sin vacaciones”.

“La verdad es que irme no es lo que más me gusta, pero no puedo hacer otra cosa porque no tengo tiempo. Yo termino a la 1 el programa, me voy de acá 2 menos cuarto, y mi vida empieza ahí. Entonces, todo lo que yo hago, lo hago después”, agregó.

En cuanto a sus futuras metas, señaló: “Y ni hablar si voy a hacer teatro a la noche, y ni hablar si llego a hacer un musical. ¿Cómo me levanto a la mañana? Es inviable para mí en este momento de mi vida. También uno se plantea después de muchos años de hacer esto, cuál es la ecuación”.

Y cerró: “La ecuación no puede ser nunca trabajar y trabajar. No tengo tiempo para ver a mis hijos, no tengo tiempo para ir a tomar un café con una amiga, no tengo tiempo para hacer nada. Por ahora, lo único que quiero es colgar los botines, irme a descansar y seguir con el año”.