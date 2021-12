El sincericidio de Fiorella Giménez tras el ida y vuelta buena onda de Cachete Sierra con Cande Ruggeri: "Estuvo con todo el mundo"

La Academia está llegando a su final y la tensa relación entre Agustín "Cachete" Sierra y Candela Ruggeri quedó en el pasado, tras el breve romance que tuvieron en 2015.

Los participantes protagonizaron un cruce súper buena onda en ShowMatch ¡y Fiorella Giménez lanzó un tremendo sincericidio cuando Marcelo Tinelli le preguntó si estaba celosa.

EL DIÁLOGO CÓMPLICE DE AGUSTÍN SIERRA Y CANDE RUGGERI, CON HONESTIDAD BRUTAL DE FIORELLA GIMÉNEZ INCLUIDO

Marcelo Tinelli: -Cachete, ¿no se queda a verla a Cande Ruggeri?

Agustín Sierra: -Sí.

"Sí, me quedo a verla. Me fui a poner frío en la mano que la tengo lastimada. Es más, a Cande la estribé. ¿Viste que bueno soy?", le dijo Sierra a Tinelli. G-plus

Tinelli: -Pensé que se había ido.

Sierra: -Fui a tirarme frio en la mano.

Tinelli: -Está lastimado. Y Cande también está lastimada en el mismo lugar…

Sierra: -La estribé. ¿Viste que bueno soy?

Cande Ruggeri: -Sí, me ayudó un poco. Está medio violeta el dedo, no sé si lo hizo a (propósito)…

"Ah, pensé que se iba. ¡Qué buena onda! Fiorella, ¿a usted no le da celos?", le preguntó Marcelo a la bailarina, novia de Agustín. G-plus

Sierra: -No pasa nada. Bailá, después lo sacamos. Está bien.

Tinelli: -¡Qué buena onda! Fiorella, ¿a usted no le da celos?

Fiorella Giménez: -Cero, Cande es lo más. Tengo la mejor con ella. Te lo juro, no es irónico. Siempre nos quedamos charlando.

Tinelli: -¿No "ex" irónico, por la ex? ¿O no es irónico?

"No, imaginate que si me tengo que poner celosa con cada chica que Agus estuvo, me tengo que poner celosa de todo el mundo", retrucó Fiorella, sin filtro. G-plus

Giménez: -No, imaginate que si me tengo que poner celosa con cada chica que Agus estuvo, me tengo que poner celosa de todo el mundo.

Sierra: -¡Che!

Tinelli: -Usted se puso colorado. Dejémoslo ahí. A Fiorella le das un cachito y te hunde.