El sincericidio de Fede Bal sobre por qué no sube fotos con Sofía Aldrey: "Me expuse demasiado"

Muy contento por haberse puesto al frente de Resto del Mundo, Federico Bal abrió su corazón y se mostró feliz por su pleno presente de la mano de Sofía Aldrey.

Si bien el hijo de Carmen Barbieri disfruta de un noviazgo súper consolidado, llama la atención que no comparta en sus rede sociales cómo es su día a día con su novia.

Para evitar especulaciones, Fede aclaró que es muy feliz junto a su pareja pero que, a diferencia de años atrás, no siente la necesitad de exponer su romance.

POR QUÉ FEDE BAL NO COMPARTE FOTOS CON SOFÍA ALDREY

"Muchas veces en mi vida me expuse demasiado, sin querer. Cuando estás con una pareja que también es famosa es muy difícil conservar la intimidad, se abren las puertas y ya no podés cerrarlas...

"Muchas de las personas con las que me vincularon sentimentalmente tenían un fanatismo por ser famosas y eso no me seduce", contó Fede, que estuvo de novio con Barbie Vélez y Laurita Fernández, en diálogo con ¡Hola Argentina!

En ese punto, diferenció a Aldrey y remarcó que ella no se siente cómoda en los medios.

"Sofi no le interesa la fama y hasta le da vergüenza. Que no quiera ser conocida es una de las cosas que más me gustan de ella". G-plus

"A Sofi no le interesa la fama y hasta le da vergüenza. Que no quiera ser conocida es una de las cosas que más me gustan de ella, porque nos lo guardamos sólo para nosotros. Me siento en el mejor momento de mi vida y como valoro tanto mi relación, quiero mantenerla lo más resguardada posible", sumó.

Y se despidió remarcando que desde que cambió su forma de manejarse en redes sociales, vive más tranquilo.

"Recién hace poco entendí que cuanto menos mostrás más feliz sos", sentenció, seguro.