El sincericidio de Fede Bal cuando le preguntaron si a su novia le gustó su nuevo look: "A nadie le gustó"

En Mañanísima (Ciudad Mazine, lunes a viernes 10 hs) estuvo Fede Bal por teléfono sorprendiendo a Carmen Barbieri al aire.

El actor habló del desafío de ocupar el lugar de Darío Barassi durante sus vacaciones y se tomó con mucho humor los comentarios que tuvo su flamante look, de estricto flequillo. ¡Incluido el de su novia, Sofía Aldrey!

“Quería cambiar el look y estaba entre las opciones. Estaba raparme la cabeza a cero, ponerme el pelo platinado como mi mamá y estaba hacerme un flequillo. Aunque muchos me gasten, es la última moda en Europa”, señaló, sobre su look que se conoce como “Caesar cut" o “corte a lo Julio César”.

"A nadie le gustó el look, no sé cómo explicarlo", reconoció Fede G-plus

Pero cuando le preguntaron a Fede si su pareja le había aprobado su nuevo corte, fue terminante. “A nadie le gustó el look, no sé cómo explicarlo”, lanzó, divertido sobre las críticas, incluso de Carmen Barbieri, quien bromeó con que se parecía al de Jim Carrey en Tonto y retonto.

Fede Bal habló del apoyo de Sofía Aldrey

Cuando le preguntaron sobre su pareja, Fede destacó el impulso que le da siempre su novia.

“Estoy muy bien. Le gustó mucho. Sofía me dio una devolución de pareja, la de alguien que te conoce mucho. Me dio unas bajadas de línea, que está bueno que las haga la persona que tenés al lado”, reconoció.

Y aunque Sofía es maquilladora y se dedica a la estética, el excampeón del Bailando admitió que las decisiones sobre su look las toma solo.

“Yo hago lo que quiero. Soy un tipo que me pueden decir ‘hace esto’ y es justamente eso lo que no hago. Aparte me gustó cambiar de look. Soy actor, me pareció lindo que si voy a hacer un programa por dos semanas darle contenido a las redes para que me gasten un poco”, cerró, con humor.