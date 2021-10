El sincericidio de Estefi Berardi al hablar del retoque estético al que se sometió: "Me operé la nariz a los 17 años"

Luego de que Carmen Barberi hablara de las nuevas innovaciones en temas referidos a las cirugías estética, Estefanía Berardi no dudó en compartir con la conductora y con su compañero, Pampito, el retoque que se hizo varios años atrás.

“Yo me operé la nariz a los 17 años”, reveló la panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10.30 por Ciudad Magazine). Además, dejó en claro que no oculta haber pasado por el quirófano: “Siempre lo cuento”.

“Igual, la punta no me la operé, solo me limé un huesito. Tampoco me levanté la puntita de la nariz”, cerró Berardi, quien días atrás se convirtió en noticia al opinar del romance de su amiga Flor Vigna con Luciano Castro y aclarar que es la “primera vez que ella la va a pasar bien".