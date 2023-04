El sincericidio de Cande Molfese al hablar del inicio de su relación con Gastón Soffritti: "A los dos meses de salir, quise terminar todo"

Si bien la relación que comenzó hace menos de un año con Gastón Soffritti está más afianzada que nunca (de hecho, hace dos meses apostaron a la convivencia), Cande Molfese confesó que al comienzo de esta historia de amor quiso terminar todo.

Luego de que Fer Dente mandara al frente a su invitada en Noche al Dente al recordarle su fuerte deseo de no querer volver a estar de novia ni convivir, Cande se confesó en el ciclo de América: “Yo creo que por haber estado herida (de su noviazgo anterior) y por sufrir, uno hace como una especie de caparazón y dice ‘yo nunca más vuelvo a estar en pareja, esto no es para mí, el amor no es para mí’”, comenzó diciendo.

“De hecho, a los dos meses de salir, un día dije ‘hasta acá llegué’ porque no es para mí esto. Estaba decidida a bajarme del barco porque ya me di cuenta todas las consecuencias que trae en pareja porque, voy a decir algo, estar solo es mucho más fácil porque sentís que te llevás el mundo por delante”, agregó, tajante.

Y cerró, visiblemente enamorada de su novio: “A los dos meses de salir, dije ‘lo voy a llamar a Gasti, le voy a decir de tomar un café, yo hasta acá llegué’. Pero cuando me atendió del potro lado, bueno… me conquistó”.

GASTÓN SOFFRITTI REVELÓ CUÁL FUE EL VERDADERO MOTIVO DE SU SEPARACIÓN DE STEFI ROITMAN

Vía redes sociales y al mismo tiempo, Gastón Soffritti y Stefanía Roitman anunciaron que se separaron a través de un tierno posteo en común. Tras un año y medio de romance, los jóvenes decidieron volver a caminar por el sendero de la soltería y aclararon que la ruptura se dio de mutuo acuerdo.

"Sentíamos que en ese momento no teníamos tiempo para nosotros", había relatado Soffritti en diálogo con la revista Gente.

Y culminó: "Además, no había objetivos en común a corto plazo como casarnos, convivir o tener hijos. Medio que necesitábamos vivir la vida y nos preguntamos: '¿Por qué no vamos por este lado? Seguro nos sentimos mejor'".