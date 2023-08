Gastón Soffritti tiene 30 años, es conocido por su gran trayectoria en la actuación y por ser uno de los galanes más reconocidos en la farándula. El artista, a lo largo de su vida, estuvo en pareja con reconocidas famosas. Enterate quienes son.

Foto: Twitter

LOS AMORES DE GASTÓN SOFFRITTI

A lo largo de su carrera, a Gastón le tocó interpretar papeles de galán en las distintas ficciones en las que participó. Pero sin embargo, el actor, en una entrevista, contó que “siempre intenté no encasillarme en el lugar de 'el chico de la tele'. Desde la actuación no lo sufrí, pero el medio es muy cruel. Tengo amigos que salieron con un montón de chicas, pero a mí me tocó que me tildaran de mujeriego”.

GASTON SOFFRITTI Y BARBIE VÉLEZ

Gastón Soffritti y Barbie Vélez comenzaron a salir en 2013 cuando ambos se conocieron trabajando en la obra teatral llamada Los Grimaldi en la temporada de verano en Carlos Paz.

El actor contó que “yo hago de cura en la obra y tengo una biblia. Entonces, en nuestra escena que tenemos juntos le mandaba un papelito con cosas escritas. ¿Qué fue lo primero que le escribió? “Me gustás mucho”.

Sin embargo, en mayo de ese año, Vélez y Soffritti se separaron y el actor aclaró que “no nos hicimos nada, cada uno por su lado. Estábamos mucho tiempo juntos allá, en Carlos Paz en la temporada y cuando volvimos estábamos muy separados acá”.

GASTÓN SOFFRITTI Y CANDELA VETRANO

Luego de su relación Barbie Vélez, a Gastón Soffritti lo comenzaron a vincular con Candela Vetrano, su compañera de tira en Vecinos en Guerra. Si bien ya se conocían de antes por sus trabajos en Rincón de Luz y Chiquititas, ambos confirmaron que tenían una gran conexión.

En junio de 2013, Soffritti y Vetrano empezaron a hablar y acercarse más. Siempre se mostraron cautelosos ya que decían que nada más eran buenos amigos. Pero en una entrevista, el actor confesó que “sí, estamos saliendo”.

Cande también aseguró que “nos dimos cuenta que cuanto más lo ocultás es peor. ¡Encima no podemos decir que sólo nos estamos conociendo porque nos conocemos hace diez años!”.

Pero en enero de 2014, luego de nueve meses juntos, el amor entre Gastón y Cande se terminó. Si bien no especificaron los motivos de la separación, cada uno siguió por su lado.

GASTÓN SOFFRITTI Y LAURITA FERNÁNDEZ

Rápidamente, surgieron los rumores de que Gastón Soffritti, luego de su relación con Vetrano, estaría iniciando un romance con Laurita Fernández. Fue el romance del verano 2014 en donde la bailarina había contado que “a Gas lo conozco desde hace tiempo”.

Fernández además se animó a relatar que “lo conozco desde el 2011, cuando estudiábamos en el Actors Studio con Carlos Gandolfo. También compartimos clases de acrobacia. Tenemos amigos en común y me avisó que venía a Mar del Plata para que nos encontráramos”.

Sin duda, las especulaciones del noviazgo entre Soffritti y Fernández era tema de charla en los programas de espectáculos. La bailarina aseguró que “fuimos a la playa juntos y estuve con su familia. Ninguno de los dos tiene nada que esconder”.

De hecho, el artista aclaró que “con Laurita salimos un par de veces… Con ella no estaba nada demasiado blanqueado porque no éramos novios, salíamos”. Tanto Gastón como Laurita siguieron por su lado. No eran novios pero salían.

Pero el actor en 2017 habló sobre sus romances con la bailarina y Barbie Vélez. El artista detalló que “si estuviese soltero, entre Barbie y Laurita Fernández no me quedaría con ninguna de las dos. Ya las conozco. Conozco de qué se trata. No tengo un mal recuerdo pero si volvés quiere decir que no aprendiste nada. Y yo aprendí”.

GASTÓN SOFFRITTI Y AGUSTINA CÓRDOVA

Gastón Soffritti y Agustina Córdova comenzaron a salir en noviembre de 2015. Se conocieron en las grabaciones de la película El otro. El actor había revelado que “le tiré varios centros pero ella estaba de novia y reboté como pelota de tenis... Cuando me enteré de que se había separado, no me quedó otra que volver a atacar”.

Sobre su relación con Córdova, el actor había manifestado que “además de lo físico, me atrajo su carácter. Agustina es una mujer, no una nena. Y yo necesitaba alguien así a mi lado. Me atrae mucho todo el trabajo que hizo y continúa haciendo en torno a su mundo interior”.

Pero la relación llegó a su fin en 2016. Gastón estaba de vacaciones en ese entonces por Bariloche mientras que Agustina había borrado todas sus fotos con el actor en Instagram. De hecho él afirmó que “no estamos más juntos. Pero no tengo demasiado para decir. Nos queremos mucho y tenemos un proyecto laboral en el que vamos a seguir trabajando los dos”.

GASTÓN SOFFRITTI Y AGUSTINA AGAZZANI

El amor entre Gastón Soffritti y Agustina Agazzani, modelo cordobesa nació en diciembre de 2016 a través de mensajes privados en Instagram. Fiel a su estilo, el actor indicó que “estaba buscando a una chica para mi videoclip y me puse a ver a las bailarinas de Showmatch, porque necesitaba una bailarina”.

Gastón reveló que “la vi a Agustina, me había quedado dando vueltas, pero en su momento ella estaba de novia y yo no mandé ningún mensaje. En un momento vi que ya no subía tantas fotos acompañada y empezó a subir fotos sola, sola, sola”.

También reconoció que “le mandé un mensaje por privado. Ella en su perfil decía 'gracias, universo' y me gustó ese agradecimiento. Después salimos del Instagram y pasamos al Whatsapp. Por ahí la invité a comer y desde ahí arrancó”.

La pareja se hizo más conocida en Showmatch cuando bailaron juntos en el certamen más famoso del país. Allí le pusieron mucho ritmo al show donde se notaba que tenían una gran conexión y contaron que se animaron a convivir.

Pero en octubre de 2017, la pareja llegó a su fin luego de un año y con convivencia incluida. Gastón expresó que “estamos separados, pero nos queremos mucho. Simplemente, cada uno necesita crecer y lo mejor es hacerlo separado… Todavía seguimos conviviendo”.

GASTÓN SOFFRITTI Y STEFANÍA ROITMAN

Gastón Soffritti y Stefi Roitman se conocieron en el 2018, época en la que ambos formaban parte del elenco de la tira juvenil Simona. Pero la actriz reconoció que ambos se vieron por primera vez en 2014 por un amigo en común, coincidieron en un boliche, se besaron y no se vieron hasta aquel día en los estudios de Polka.

En una entrevista, Roitman afirmó que “con él tuve la mejor. Lo aclaramos dos meses después, que me dijo: 'Nosotros en 2014…' como haciéndose el boludo. Y yo me hice más la boluda porque no quería ni hablar del tema. Cuando rompimos esa barrera ya había más confianza y terminamos enamorándonos”.

Simona era un éxito en pantalla y su amor también. Se dedicaban mensajes tiernos en las redes sociales y tuvieron la oportunidad para viajar. Stefi reconoció que “estar con una persona como Gastón, que tiene los pies sobre la tierra y que es súper bueno y contenedor, me ayuda un montón a tener la cabeza en paz”.

A su vez, el artista señaló que “ella es una persona muy humana ante todo, súper simple y divertida... que eso para mí es clave y fundamental. ¡Se ríe hasta cuando duerme!”.

Pero en junio de 2019, luego de un año y medio juntos, la pareja anunció en sus redes sociales que ya no eran más novios. En el texto, Soffritti dijo que “con Stefi decidimos poner un impasse en nuestra relación, quizá sería mejor no contar nada de todo esto por acá. Creemos que es momento de crecer, de dar un paso más, y, en este caso, no nos toca darlo juntos”.

GASTÓN SOFFRITTI Y ANTONELLA PAULETTO

Gastón mantuvo una relación con Antonella Pauletto, modelo y estudiante en Administración de Empresas, en 2019, luego de su relación con Roitman. Probaron la convivencia, decisión que tomaron luego de atravesar juntos la cuarentena.

El ex actor de Patito Feo reveló que se conocieron por una persona en común en donde manifestó que “vi en una de sus historias (la maquilladora) de Instagram que la estaba maquillando, y le pregunté por ella. Le escribí e intercambiamos los números de teléfono. Justo esa semana yo viajaba a Brasil a surfear y hablamos todos los días durante mis vacaciones, como si nos conociéramos de toda la vida”.

A su regreso de vacaciones, Gastón y Antonella se juntaron a comer y desde ahí fueron inseparables. Pero finalmente, el amor se terminó en plena cuarentena y ambos decidieron seguir por su lado.

GASTÓN SOFFRITTI Y SU RECIENTE ROMANCE CON CANDE MOLFESE

El romance entre Gastón Soffritti y Cande Molfese nació durante un viaje a Ushuaia en la que grabaron un comercial.

La actriz contó en su programa radial que “nos estamos conociendo, estamos compartiendo, nos estamos encontrando en el medio. Con tranquilidad. No somos novios, no quiero tener novio y estamos en la misma”.

Sin embargo, Gastón afirmó que “en el viaje no pasó nada. Cuando bajé del avión nos pusimos a hablar y en Ushuaia hablamos un montón”. Además, contó que se habían visto varias veces en otras situaciones, pero no había pasado nada.

“Yo lo invité a salir”, dijo la ex integrante de Violetta. “En el segundo mensaje de Whatsapp ya me dijo que me quería ver”, dijo entre risas el actor sobre lo que pasó cuando regresaron a Buenos Aires.

En agosto de 2022, los actores ya no se esconden, compartieron una salida al cine, se mostraron sonrientes ante las cámaras y se besaron en la avant premiere de Un crimen argentino.