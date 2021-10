El sincericidio de Barbie Vélez al hablar de su casamiento con Lucas Rodríguez: "Cuando entré me sentía muy mal, pensé que me había bajado la presión"

Luego de mostrar intimidades de su casamiento con Lucas Rodríguez, Barbie Vélez recurrió a las redes para dar tips de su experiencia para aquellas parejas que están organizando su boda. Y en medio de sus respuestas, la hija de Nazarena Vélez sorprendió al hablar de cómo se sintió el día del festejo.

Indagada pr si probó todas las exquisiteces que se sirvieron en el evento, Barbie se sinceró en Instagram Stories: “Entré y me empecé a sentir muy mal. O sea, medio que sentí que me había bajado la presión y me dolía mucho la panza. Entonces, dije ‘bueno, no voy a mezclar comidas, ni bebidas, porque quiero disfrutar la fiesta’. Así que comí muy poquito”, comenzó diciendo.

“Comí el plato principal que era algo que sentía que no me iba a hacer mal porque no era frito. Era una carne muy rica con unas papas a las crema. Comí eso que estaba espectacular, pero no quería comer mucho dulce ni nada frito porque me iba a hacer peor a la panza”, agregó.

Y cerró: “Pensé ‘si me tengo que ir de mi propia fiesta porque me siento mal, me muero’. Por eso no estuve picoteando de todo. Es obvio que el dolor de panza era por los nervios. Ahora me doy cuenta y en el momento también me di cuenta, pero dije ‘por las dudas, no me la quiero mandar si es una sola noche’”.

