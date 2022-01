El sincericidio de Taboada sobre los grupos de WhatsApp que tenía De Brito con sus angelitas: "Había varios y yo metía la pata todo el tiempo"

A poco de culminar Los Ángeles de la Mañana, Andrea Taboada debutó como panelista de Bendita y dio detalles de algunas intimidades del grupo con el que trabajó junto a las angelitas bajo el mando de Ángel de Brito.

“Teníamos un grupo de WhatsApp con Ángel… teníamos como cinco grupos y yo ya no sabía en cuál escribir, metía la pata todo el tiempo”, se sinceró Taboada, entre risas, sobre cómo se manejaba con el resto del equipo a la hora de las charlas por celular.

“De Brito deshizo el grupo. Había uno Vip, uno medio Vip. Creo que se armaron varios grupos. Como yo también hago producción en el programa, pertenecía al grupo de producción. Pero bueno, no sé. Ahora vamos a ver”, cerró la invitada, divertida.

ASÍ REACCIONÓ ANDREA TABOADA POR EL FINAL DE LOS ÁNGELES DE LA MAÑANA

En una entrevista brindada al programa Soy tan biutiful (FM Pop), Andrea Taboada había demostrado su preocupación por el final de Los Ángeles de la Mañana: "No sé qué va a pasar. Entiendo que hay cosas que a algunas personas nos superan. Yo me enteré todo el día que Ángel publicó el tweet".

Además, contó que apenas leyó la publicación de De Brito, llamó a las otras "angelitas": "Todos estábamos preocupadas y lo que hablé con Ángel en privado, prefiero reservármelo para mí. Soy amiga de Ángel pero hay cuestiones que prefiero mantener en privado porque tiene que ver estrictamente con lo laboral".

Por último, ante la pregunta de Pampito y La Barby, la panelista cerró: "El día que saltó la bomba, me empezó a agarrar ganas de vomitar. Me puse nerviosa, nerviosa, nerviosa y me tiré en el piso. Me descompuse. Me sentía mal y me tiré al piso".