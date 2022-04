Silvina Luna y Majo Martino: dramático duelo de amigas para ver quién sigue en El Hotel de los Famosos

Tras perder ante Chanchi Estévez y Locho Loccisano, Silvina Luna se convirtió en la primera duelista de la semana y deberá competir con Majo Martino, con tiene buena relación, para ver quién de las dos se va de El Hotel de los Famosos.

“El primer duelista de la semana es Silvina, ¿te lo esperabas?”, le preguntó Pampita y la modelo respondió: “Sí, me lo esperaba, estaba dentro de las posibilidades porque competía con dos compañeros que son fuertes, a ponerle todas las ganas a la H”.

“¿Con quién te gustaría competir?”, indagó luego Chino Leunis y Silvina contestó: “Creo que con una mujer me sentiría más igualada, pero si me decís con quién de las chicas… ahora no te podría decir”.

Después de que Luna pidiera rivalizar contra una mujer, los integrantes del reality show se complotaron para votar a Majo, su aliada en el certamen, y ahora deberán pelear por su continuidad en el programa.

“Majo, está claro que este todos contra todos te puso en la H categóricamente con seis votos, vas a tener que definir con la persona que más querés del hotel”, le dijo el conductor a la panelista, quien sentenció: “Así es, lo transitaremos”.

SILVINA LUNA, INDIGNADA PORQUE DEBERÁ IR A DUELO CON MAJO MARTINO EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Silvina Luna se mostró más que indignada con el complot que armaron sus compañeros de El Hotel de los Famosos para que compitiera por seguir en el programa con su alidada, Majo Martino.

“Puede ser justo pero es un bajón, cualquiera me va a entender si le toca con alguien que tiene mucha afinidad es raro. Buscan ver un show y les divierte el hecho de que seamos compañeras, que nos llevemos tan bien y que nos enfrentemos”, manifestó.