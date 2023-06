Silvina Luna en estado crítico: quién es Ezequiel, el hermano que ofreció donarle su riñón

Silvina Luna está internada en la terapia intensiva del Hospital Italiano. Antes de su internación, había contado que su hermano menor, Ezequiel, está dispuesto a donarle su riñón cuando la modelo pueda someterse a ese procedimiento quirúrgico.

"Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón. Todavía falta y no me quiero adelantar. Primero, tengo que estar en la lista del Incucai... Una de las personas que se ofreció fue mi hermano, Ezequiel...".

"Pero a mí todavía me da cosa hablarlo. Yo sé que él está ahí, pero todo depende de muchas cosas y quiero ir paso a paso. Como falta, no me quiero adelantar", había contado Silvina en diálogo con Agarrate Catalina, que se emite por La Once Diez | Radio de la Ciudad.

¿QUIÉN ES EZEQUIEL, EL HERMANO DE SILVINA LUNA?

Ezequiel es el hermano menor de Silvina, ella le lleva cinco años. Desde el primer momento, él estuvo firme a su lado, más cuando la modelo fue hospitalizada el año pasado durante su participación en El hotel de los famosos.

De hecho, Silvina había contado que Ezequiel es su mayor apoyo. Desde hace tiempo, el joven se alejó de Rosario y se instaló en Buenos Aires para acompañar de cerca a su hermana en su recuperación.