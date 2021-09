Silvina Escudero pateó el tablero y publicó en Instagram una foto en topless: "Me niego a vivir en un mundo ordinario"

A pesar de que Instagram aún sigue censurando el pezón de las mujeres eliminando cualquier foto en la que se los vea, Silvina Escudero se las rebuscó para publicar una jugadísima postal en topless desde la playa.

La panelista de Los Mammones (América) posteó una foto muy sexy en la que se la ve recostada en la arena, sin corpiño, disfrutando del sol y mega relajada. Astuta, tapó su pezón con una "X" para evitar que le bajaran la publicación.

Junto a la foto subida de tono, la bailarina reivindicó su manera de vivir y dejó muy en claro que está enamorada de su ser.

"Me niego a vivir en el mundo ordinario, como una mujer ordinaria, a establecer relaciones ordinarias. Necesito éxtasis, el cosmos, las estrellas, LA MAGIA... Siento que me define tanto esta frase. Necesito seguir creyendo en la mágica, lo mágico. Así soy y así amo ser. Me conecta con mi felicidad", expresó, reflexiva.