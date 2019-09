Silvina Escudero habló de su separación y la ‘fobia’ de su exnovio: "Le da vergüenza sacarse una selfie"

En julio pasado, Ciudad adelantó la crisis que atravesaba Silvina Escudero con su misterioso novio, Federico, a cuatro meses de apostar por la convivencia. Las semanas pasaron y, finalmente, la bailarina reconoció la separación del joven empresario.

"Son temas personales de él que tampoco da decirlo. Es muy difícil, cuando uno está en ‘la transición de’ venir a explicar algo que ni yo tengo muy en claro. Es un mix de cosas. Él no se tiene que poner celoso porque no pasó nada (con su bailarín)", explicó Silvina, en el Súper Bailando.

Este miércoles, Escudero estuvo junto a su partenaire de ShowMatch, Jonathan Lazarte, en Los Ángeles de la Mañana en medio de versiones de romance. “Uno trata de cuidar a la persona que tiene al lado. Claramente, no hice nada para descuidarlo. Uno es de una manera en la televisión, es nuestro trabajo. Yo no voy así al supermercado y a él capaz le gusta más cómo soy yo en el supermercado y cómo estoy en casa”, comenzó la bailarina al referirse al motivo de su crisis.

“Él no me pedía nada, estuvimos mucho tiempo juntos. Todavía no me sale decirle ex… todavía no hay nada (definitivo). Yo soy una luchadora nata, yo te la remo en cartón. El tema es que es muy difícil remarla sola”, agregó la diosa.

"Entiendo que es complicado para alguien que no trabaja en el medio ver la exposición que tiene la persona con la que convivís y querés un futuro". G-plus

“Tuvimos una relación muy linda. Yo entiendo que es complicado para alguien que no trabaja en el medio ver la exposición que tiene la persona con la que convivís y querés un futuro. Trato de no contar mucho, pero la realidad es que comparto mi vida en las redes. No tengo nada que ocultar ni cuidarme de decir algo. Yo ya no sé qué le puede molestar a él, yo hago las cosas con amor y con respeto”, continuó.

Sobre el final, Silvina habló también de la ‘fobia’ de su exnovio y el motivo por el que nunca se le conoció el rostro. “Para nosotros esto es común (por la exposición), pero él es una persona que le da vergüenza sacarse una selfie; ¡no tiene redes sociales!”, concluyó.