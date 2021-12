Silvina Escudero se puso a llorar desconsolada al ver el reality de Pampita: "Admiro a esta mujer"

Silvina Escudero se quebró al ver el reality show de Pampita. A través de historias desde su cuenta oficial de Instagram, la bailarina se mostró súper emocionada con la historia de la modelo, que se ve reflejada en Siendo Pampita.

“Acabo de terminar el primer capítulo de Pampita y no paro de llorar. Admiro a Pampita y me encanta que siempre va para adelante. En la vida hay un montón de momentos de dolor, pero no hay que bajar los brazos”, expresó la panelista en sus redes sociales.

Luego, Silvina animó a sus followers a ver el reality show de la top: “Me parece espectacular. ¡Mírenlo! Admiro a esta mujer, siempre, pero ahora viendo no paro de llorar, es lo más y me encanta esa gente que siempre va para adelante”.

Más sobre este tema La reacción de Silvina Escudero ante una propuesta de casamiento: "Si hacés la gran Moritán te digo que sí"

SILVINA ESCUDERO CONFESÓ QUE SE SIENTE REFLEJADA CON PAMPITA TRAS VER SU REALITY SHOW

Silvina Escudero hizo una reflexión sobre la vida de Pampita tras ver su reality show y confesó en sus redes sociales que se siente reflejada en ella en muchos aspectos de su vida.

"Me siento reflejada en que siempre hay que ir para adelante y tras los sueños". G-plus

“En la vida hay un montón de momentos de dolor, pero yo me siento reflejada en que siempre hay que ir para adelante y tras los sueños. Nunca bajar los brazos”, analizó la actriz.