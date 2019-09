Silvia Süller se conmovió en ¿Quién Quiere ser Millonario?: "Perdí a mis dos papás pero recuperé a mi hermana"

Como el mítico ave fénix, Silvia Süller (61) resurgió de sus cenizas más de una vez, y su paso por ¿Quién Quiere Ser Millonario? bien podría marcar un nuevo comienzo para su vida. La mediática participó el jueves del programa de Santiago del Moro con inusitado éxito, dejando pendiente su respuesta al desafío por 750.000 pesos cuando todavía mantiene un comodín para usar.

De todas formas, en caso de arriesgarse Süller y no acertar ya se aseguró un premio de 180.000, aunque si desiste de responder se quedaría con los 500.000 mil pesos que ya alcanzó. Feliz por su reencuentro con Del Moro, a quien recuerda con cariño de la época de Infama, Silva reveló qué hará con el dinero: "Vine con una idea, quiero ganar un millón, ja, ja. (…) No tengo garantías, tengo que alquilar un departamento y tengo que pagar los dos años todos juntos por adelantado. Es por un monoambiente. Además, tengo dos operaciones".

Entonces, explicó sus problemas de salud: “Se me rompieron las prótesis mamarias hace bastante, empieza a salir la gelatina de adentro (sic) y hay que cambiarlas. Me tengo que operar de la vista en Mendoza también. Ya tengo una operación en la vista, que me la hizo el oftalmólogo Zaldivar, y ya tengo una herida de láser en la córnea. Su hijo tiene un consultorio en Buenos Aires, pero Zaldivar quiere que me opere con él allá”.

Más tarde, se emocionó al contar que se amigó con su hermana Norma después de 27 años de pelea: “Yo le pedí perdón por cosas del pasado. Es mi hermanita menor, yo no la conocí porque cuando me puse de novia ella tenía 10 años, cuando me casé tenía 12. Yo no me acuerdo mucho de Norma. Le dije que me perdone por los 27 años que la hice sufrir por cosas que (dije y) no eran verdad. Estamos bien ahora. Estoy re contenta, re feliz por eso. Perdí a mis dos padres pero recuperé a una hermana”.

Al final, Süller expresó sus deseos de volver a empezar y deslizó sus ganas de hacerlo fuera del país: “La gente me ve como el personaje, no me ven como mujer ni como ser humano. Me gustaría que alguien me pregunte cómo me llamo, o si quiero tomar un café. Mi vida es todo foto y foto, que agradezco. Pero sé que acá nunca voy a formar una pareja, y yo soy joven y me gustaría formar una pareja, tener un compañero de vida. Por ahí, en otro país, a alguien que no me conozca le diga que soy maestra jardinera, ja, ja”.

Lo cierto es que recién este viernes por la noche se definirá la suerte de Silvia Süller, cuando deba volver a responder en ¿Quién Quiere ser Millonario?