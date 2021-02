Silvia Pérez, lapidaria con Jorge Rial tras su renuncia a Intrusos: "Estuvo toda la vida hablando mal de la gente"

Esta semana, Jorge Rial les puso fin a los rumores sobre su desvinculación de Intrusos confirmándolos en persona y en vivo desde el programa de espectáculo que comandó durante 20 años.

"No vuelvo a Intrusos, pero no quise desarmar nada para que siga todo esto. Eso hay que respetarlo a muerte, pero no me quedo en Intrusos porque lo mío es un desafío personal. Estamos armando un proyecto fuerte, TV Nostra", dijo el conductor, cerrando una impotante etapa de su vida para dale inicio a otra.

Invitada a Santo sábado, Silvia Pérez vio un tape en el que repasaron los hechos más resonantes de la semana, entre ellos la partida de Rial de Intrusos, y cuando el Pelado López le preguntó por el tema lo sorprendió con su lapidar crítica.

"Es lo mejor que le puede pasar a ese hombre, irse de Intrusos. Estuvo toda una vida hablando mal de la gente, hizo cosas jodidas y me parece que está buenísimo que a lo mejor le cambie el karma". G-plus

"Es lo mejor que le puede pasar a ese hombre, irse de Intrusos. Estuvo toda una vida hablando mal de la gente, hizo cosas jodidas y me parece que está buenísimo que a lo mejor le cambie el karma, a partir de esto. Sinceramente lo digo, soy una persona honesta que digo lo que pienso", dijo la actriz y exvedette, con firmeza.

Segura de su postura, agregó: "Siempre me preguntaba cómo se hacía para sobrevivir creando un programa donde se habla mal de otra gente. Me parece lo mejor del mundo que se pueda ir".