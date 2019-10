Silvia Montanari está internada y crece la preocupación por su delicado estado de salud: "Está mal"

A los 76, la reconocida actriz Silvia Montanari tuvo que ser internada en el sanatorio de La Providencia. Acompañada por sus seres queridos y amigas actrices, hace tiempo la artista le está haciendo frente a un cuadro delicado.

Según informa Teleshow, Silvia padece un cáncer y está recibiendo un tratamiento específico con el objetivo de hacerle frente. Una de sus mejores amigas, Nora Cárpena, se comunicó con ese medio y develó: "Está mal, internada hace bastante en una habitación común".

Muy preocupada, la panelista de Incorrectas develó cómo vio a su amiga cuando la fue a visitar: "Hay momentos en los que está desconectada, un poco perdida, no porque no sabe quién sos, sino porque te habla de cosas de otro momento. Nosotras éramos vecinas de Quilmes y por ahí me habla de cosas de Quilmes”.

Aunque Nora cree que Silvia está bien de ánimo, reflexionó sobre la situación actual de su amiga y señaló: "Es muy triste, pero así es la vida. Cuando vivís muchos años te pasan estas cosas con tus seres queridos”.

La actriz está siendo acompañada por sus amigas del medio artístico, con quienes compartió la obra Mujeres de ceniza, y por su hijo que vive en Miami, pero que viaja constantemente a la Argentina para estar a su lado.