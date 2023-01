Shakira lanzó el challenge de su nuevo tema con Bizarrap: la coreo que ya es furor en Tik Tok

Bizarrap “BZRP Music Sessions #53” sigue haciendo de las suyas, y ahora llegó el momento de la rutina para Tik Tok. La colaboración que Shakira lanzó junto al productor argentino sigue haciendo de las suyas, y ahora llegó el momento de la rutina para Tik Tok.

Como era de esperarse con semejante hit, la cantante colombiana no dejó pasar la oportunidad de armar la coreografía y difundirla en la red social, luego de que miles de usuarios se animaran a crear trends y secuencias con el tema.

Ahora llegó el momento de la coreografía oficial, de la mano de la autora del tema que, como sabemos, arrasa con sus movimientos.

EL CHALLENGE DE SHAKIRA LLEGÓ A TIK TOK

“Esto es pa’ que te mortifique, mastique y trague, trague y mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me suplique. Entendí que no es culpa mía, que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, es el fragmento del audio seleccionado para que los usuarios hagan la coreografía.

En este clip, difundido en Tik Tok en cuestión de minutos, se ve a la colombiana junto a dos de sus bailarinas haciendo algunos pasos que enloquecieron a sus fans. Incluso, el propio Bizarrap no dudó en reaccionar al video con el emoji de “fueguito”.